Lõbus galerii: entusiastlikult poseerivad merilõvid lasid endast teha omapärased perepildid

Verhoog nentis, et merilõvisi ei ole lihtne pildistada, sest nende komme kiiresti ujuda teeb hetke tabamise keeruliseks. «Tundus aga, et neile meeldib sukeldujatega suhelda ja nad otsivad nende seltsi,» rõõmustas Verhoog. «Nad on naljakad ja armsad, aga sellegipoolest kiskjad — nende hambad on lähedalt vaadates üpriski hirmutavad.» Fotograaf lisas, et tavaliselt põgenevad kõik vee-elukad sukeldujaid nähes ära, ent merilõvid tulevad neid uudistama ja see teeb nendega kohtumisest alati rõõmsa sündmuse.