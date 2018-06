Vahva video: Tallinna loomaaia pesukarud said endale uue põneva mänguasja

Seetõttu said loomaaia pesukarud hiljuti uue põneva mänguasja, et toitumiskäitumist rikastada. Tegemist on toidutoruga, mille meisterdas loodusteadusliku loovtööna gümnasist Natalia Sirenko. Pesukarudel on mänguasjaga omajagu pusimist, sest torust pole lihtne rosinaid kätte saada, kuid nende himu maiuste järele on niivõrd suur, et toru juures toimetamist on raske lõpetada.