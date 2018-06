Humoorikas video: hirv läks puuoksaga jõudu katsuma

«Me sattusime hirvele peale pärastlõunasel safaril läbi metsa ja meie giid peatas auto, sest vaatepilt pakkus kõigile palju nalja,» meenutas Harrish. «Esialgu ei saanud me aru, mida ta teha üritas, sest okstesse ta kinni jäänud ei olnud.» Selgus aga, et aksishirved kasutavad jäserikke oksi oma sarvede teritamiseks. «Isaste hirvede jaoks on sarved kõige tähtsam relv,» selgitas fotograaf. «Neil on vaja teiste isasloomadega võidelda, et oma territooriumi kaitsta.»