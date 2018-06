Päevakäpp: malbe ja pehme Jasmine tahab meeleheitlikult koju

Nüüdseks on Jasmine turvakodus olnud juba kolm kuud ning see Jasmine, kes saabus sinna märtsis, ei ole enam sama, keda teame täna. Nüüd on ta esimeste seas, kes tulijat uksele tervitama tuleb ning ennast põrandale pikali viskab: «Märka mind, paita mind, võta mind kaasa!» Kui saabuja peaks Jasmine'ist mööduma ilma paitusi kinkimata, siis võib kindel olla, et Jasmine asja nii ei jäta. Ikka venitab kassitirts ennast vibuks ja teeb muid imetrikke — peaasi, et ta poleks enam nähtamatu.