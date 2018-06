Vahva video: kavalad kilpkonnad ronisid jõehobu seljale päevitama

Need Krügeri rahvuspargis elavad kilpkonnad reguleerivad oma kehatemperatuuri päikese abil ning veedavad seetõttu palju aega veest väljas, lesides kividel, langenud puudel ja mudahunnikutel. Üks seltskond rahvusparki külastavaid turiste sattus aga peale toredale vaatepildile — päevitavad kilpkonnad leidsid endale koha jõehobu seljas.

Jõehobud on tavaliselt küll agressiivsed, ent see isend lasi kilpkonnadel endale mingigi vastuhakuta selga ronida. Jõehobud söövad öösel ja veedavad kuumad päevad vees puhates ja magades ning nii on nende laiad seljad oportunistlikele kilpkonnadele suurepäraseks «sihtmärgiks».