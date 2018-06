Loomaarst vastab: kas toakassile tuleb regulaarselt ussirohtu anda?

Regulaarse ussitõrje tegemiseks on mitu olulist põhjust: see võimaldab lemmikloomal olla terve, väheneb nakkusoht keskkonnas ning sedasi kaitseme teiste loomade ja ka inimeste tervist. Kõik kodus elavad lemmikloomad peavad saama ussirohtu üheaegselt.

Kui tood endale koju uue kassi-koera, siis tuleks parasiiditõrjet teha ka kõigile teistele pereliikmetele. Kutsikatele ja kassipoegadele soovitan ussirohtu esmakordselt anda kahe nädala vanuselt ning siis iga kahe nädala järel kuni ta on saanud 12-nädalaseks. Sealt edasi tehakse ravi iga kolme kuu möödudes — vähemalt neli korda aastas vastavalt looma kehakaalule. Õues elutsevad lemmikud, kel sagedamini esineb kirpe ja kel on kokkupuuted pisinärilistega, vajaksid parasiiditõrjet isegi sagedamini.

Vahel arvavad inimesed, et kui neil on tubane kass, kes toorest kraami ei söö, siis pole ussirohtu tarvis anda — ikka on, sest omanikud ise toovad õuest jalanõudega ussimunad tuppa. Oluline on anda ussirohtu kümmekond päeva enne vaktsineerimist, sest siseparasiidid vähendavad vaktsiinide toimet, kurnates organismi immuunsüsteemi vastupanuvõimet.