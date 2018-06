Päevakäpp: stressis Marcy vajab kiiresti päris- või hoiukodu

Marcy on see kass, kellele kohe üldse ei meeldi olla suures kassikarjas, tema tahab olla see ainuke lemmik, kellele kogu tähelepanu oleks suunatud. Vabatahtlikel tahab süda lõhkeda vaadates, kuidas Marcy nukrutseb ja longu vajub, kui ei saa piisavalt tähelepanu. Ja kui ta ei saa tähelepanu, muutub Marcy pahuraks ning elab selle omakorda välja teiste kasside peal. Ja siis on õnnetud ja stressis ka kõik teised toa kassid.

Kui inimene tuppa tuleb, jookseb Marcy kohe uksele vastu, nõuab sülle ning hakkab musitama. Sülle võiks ta jäädagi, aga vabatahtlikel on vaja teha toimetusi ning ka teiste kassidega tegeleda, kuid see ei meeldi Marcyle kohe mitte üks põrm.

Vabatahtlikud on väga mures, sest teavad, mis juhtub stressis kassidega — nad jäävad haigeks. Marcyt juba vaevavadki urineerimisprobleemid. Esialgne diagnoos on stress, kuid keegi ei tea, millisel hetkel võib see süveneda mõneks tõsiseks tervisemureks.

Kui välja jätta fakt, et talle ei meeldi teised kassid, on Marcy väga seltskondlik ja kompleksivaba kass, kellele meeldib olla inimese läheduses ning saata teda igal sammul ja tegevuses. Marcy on ideaalne kaaslane inimesele, kes veedab palju aega kodus. Kass, kellega koos diivanil pikutada ja kelle kaissu öösel pugeda.

Me usume, et kindlasti on olemas kuskil keegi, kes just Marcyt enda ainukeseks kassiks igatseb. Keegi, kes soovib iga päev Marcy sülle võtta, näo tema nurrumisest surisevasse pehmesse kasukasse suruda ja talle kõrva sosistada: «Ma ei jäta sind mitte kunagi.»