Päevakäpp: kolmikud Miisi, Murri ja Mirri ootavad üheskoos armastavaid inimesi

Kuna kõikidel kiisudel on laubal silmade vahel M-täht, siis panid Pesaleidja vabatahtlikud neile esialgseteks nimedeks Miisi, Mirri ja Murri. Kaks pikakarvalist Miisi ja Murri on pildi peal väga sarnased, aga Murri on tunduvalt suurem kui Miisi ja nad on ka üsna erineva iseloomuga. Murri on rahulik ja enesekindel, kes takseerib iga uut asja suure huviga. Miisi on tagasihoidlik ja ettevaatlik, aga samas väle ja vilgas peitusemängud ja kinnipüüdmises ja ta armastab väga mängida kõigega, mis käpa ulatusse satub.