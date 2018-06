Päevakäpp: Tallinna tänavatelt pärit Nelson on pidanud palju kannatama

Katsumusi täis elu on jätnud Nelsoni hinge ja välimusse oma haavad. Ta on tänaval oma elu eest võideldes ühte silma vigastanud ning on seetõttu silmast pime. Kuid see ei olegi kõige suurem haav, mille Nelson on saanud. Kõige suurem haav kipitab ja valutab Nelsoni südames. Selle haava tõttu tunneb Nelson siiani, et ta on väärtusetu. Nii kükitabki Nelson päevast päeva oma kaitsvas pesas. Tal on raske kohaneda turvakodu aktiivsete kassidega ning kui inimene tuleb, lükkab Nelson oma pisikese nina sügavale tekikihtide vahele. Mida küll võib see pisikene kassihing oma südames tunda?