Rumaluse tipp: eestlased püüdsid siili õllega täis joota

Eesti Metsloomaühingu Järvamaa esindaja Virge Võsujalg nentis, et inimesed on kohati päris napakad — joodavad siilidele alkoholi ja pakuvad oravapoegadele maitsestatud pähkleid. «Kui paljud inimesedki ei suuda alkoholiga toime tulla, siis kuidas peaksid sellega hakkama saama loomad?» püstitas Võsujalg küsimuse. «Liigne tarbimine võib neile väga kurvalt lõppeda.»

Siilid on Võsujala sõnul kui prügihundid — kõik, mis kompostihunnikus ette jääb, läheb neile peale. Ka alkoholi lõhn võib olla ligitõmbav ning siilid end selle kahjuliku mõju eest kaitsta ei mõista. Seetõttu pole ka üllatav, et õllepudelit uudistama tulnud loom pakkuja juurest ei lahkunud.

Ei ole tavatu, et siilid looduses purju jäävad — inimesed viskavad tihti kompostihunnikutesse käärinud õunu ning teisi puuvilju ja nende söömine sellise olukorra tekitabki. See aga ei tähenda, et oma lõbuks võiks neile loomadele alkoholi sisse joota. «Alkohol pole loomadele mõeldud,» toonitas Võsujalg. «Ületarbimine on halvimal juhul eluohtlik.»