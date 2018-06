Video: USAs leiti pesakond imearmsaid, kuid sõjakaid puumakutsikaid

Uurijad on poegade ema jälginud selle aasta jaanuarikuust ning lõpuks õnnestus neil kindlaks teha looma pesapaik. Kui emasloom lahkus, mindi pesa sisemust uudistama ning sealt avastati neli puumakutsikat.

Puumakutsikad leitud, kontrollisid uurijad nende tervist, võtsid koeproove ja panid neile külge kõrvamärgid. Kõik sinisilmsed järeltulijad olid emased ning said endale ka nimed: P-66, P-67, P-68 ja P-69.

Pargiteenistus on piirkonna puumasid uurinud ja jälginud alates 2002. aastast. Nende eesmärk on teada saada, kui lihtne on puumadel elada inimasustuse lähedal asuvates piirkondades.