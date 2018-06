Video: nutikas koer sai käppa uste avamise ja sulgemise

«Buddy ei haugu ja seetõttu ei saa ta meile hästi teada anda, kui ta õue soovib minna,» rääkis Howell. «Seetõttu õpetasin ma talle ära kellukese helistamise ning kui see tal lõpuks käpas oli, sai ka ukse avamine kiirelt selgeks.»

«Buddyt ja tema õdesid-vendi koheldi kutsikatena karmilt ja see on teda kõvasti mõjutanud,» jagas Howell koera kurba minevikku. «Kuid aastate jooksul on ta õppinud inimesi taas usaldama ja armastama.»