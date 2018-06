Galerii: vaata, millised koerad kandideerivad tänavu maailma koledaima kutsa tiitlile

California osariigis toimuv iga-aastane võistlus toob kokku koeri kõikjalt üle riigi ning osalejad paistavad silma puseriti hammastega, ebatavaliste silmadega, räpaka karvaga ja omapäraste kehakujudega. Sel aastal juba 30. korda toimuva võistluse peaauhinnaks on 1500 dollarit, reis New Yorki ja ka palju meediatähelepanu, sest kutsadele elatakse igal aastal innukalt kaasa.

Koeri hinnatakse neljas kategoorias: esmamulje, erilised omadused, isiksus ja publiku lemmik. Korraldajate sõnul ei ole võistluse eesmärk aga kutsade üle nalja teha, vaid näidata, et ka välimuselt teistsugused koerad on suurepärased lemmikud ja ei vääri varjupaikadesse jätmist. «Varasematel aastatel on meie võistlusest osa võtnud suur hulk varjupaigakoeri, kes endale pealtvaatajate seast uued omanikud leidnud on,» rõõmustas korraldaja Christy Gentry. «Need koerad saavad kuulsusteks — üks meie võitjatest kohtus kord Donald Trumpiga.»