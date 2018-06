Iluvõre taha kinni jäänud kass võttis ette ülipika autosõidu

Auto omaniku Steven Kane'i sõnul märkas ta kassi puhtjuhuslikult. «Me olime just mere ääres peatuse teinud ning ma mängisin parajasti oma tütrega,» meenutas mees. «Kui ma aga pilgu auto poole heitsin, nägin ma iluvõre taga kassi. Ma ei tea, millal me ta peale korjasime — võimalik, et ta sõitis seal kaasa enam kui kaks päeva ja 120 kilomeetrit.»

«Ta haises kohutavalt ja oli väga näljane,» meenutas RSPCA inspektor Lucy Brennan ja lisas, et kassile pandi automargi järgi nimeks Ford. «Tema õnneks ei olnud iluvõre taga ühtegi liikuvat komponenti, mis talle viga teha võinud oleks, kuid vaesele Fordile oli see kindlasti traumeeriv kogemus.»

Ford viidi RSPCA loomakliinikusse, kus selgus, et tema saba oli vigastatud ja vajas amputeerimist. Jänest sõitnud kassi vastupidavus tasus aga ära — Steven Kane sõnas, et kui kassi omanikku ei leita, on tema vend Fordi adopteerimisest tõeliselt huvitatud ning seega on karvasel reisisellil uus kodu ees ootamas.