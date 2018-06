Päevakäpp: imekauni Rosanne armastuse saab võita toidu abil

Viimased pool aastat on Rosanne nautinud hoiukodumõnusid ja näidanud hoiuinimestele oma naljakat ja vahvat iseloomu. Rosanne on gurmaan, kelle puhul tee südamesse on siiani igal juhul olnud toit. Toitu tuleb ta võtma kasvõi sülest ja otse käest. Eks veidi hirmu inimese käe ees ikka veel on, aga aplus on suurem. Rosanne on hakanud ka hoiukodu-inimestele iga päev ukse vastu tulema, kui nad koju jõuavad. Siis ta nurrub rõõmsalt ja sõtkub käppadega vaipa. Kui keegi midagi sööb, istub Roosi tema ette ja sirutab käpa pikalt-pikalt välja — palun mulle ka!