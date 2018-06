Paljukannatanud «Saaremaa koledaim kass» Möura otsib sõpra

«Sestap aitan meelsamini alati neid loomi, kes missivõistlustele ei kvalifitseeru,» naljatas Eestimaa Loomakaitse Liidu (ELL) loomapäästja Heiki Valner oma blogis . «Üks taoline «kolekass» on Möura ja andke mulle kohe see väljend andeks, sest pole ta ju tegelikult nii kole ühti.»

Möura on täiesti tavaline tänavakõuts ja just sellised ühe või kahe silmata, kõrvadeta, armilised ja mädanevad tänavakassid välja näevadki. Mõura ise aktiivne võitleja polnud, aga ta oli see, kellele ikka kallale mindi.