Südantsoojendav video: orvuks jäänud kängurupoeg sai endale isikliku pesa

Chris Barns on känguruid päästnud viimased 20 aastat ning BBC on temast teinud ka kuueosalise dokumentaalsarja. Barnsi juhitavas varjupaigas on praegu 50 kängurut, kellest vanim on 12-aastane. Kõik loomad, kes on piisavalt terved ja võimelised ellu jääma, lastakse aga loodusesse tagasi.