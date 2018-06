Päevakäpp: oma nime vääriline Nurri on juba kolm aastat kodust unistanud

Selle kolme aasta jooksul on Nurri palju õppinud. Ta on õppinud lugu pidama inimestest, lähedusest ja pehmetest paitustest. Pehmeid paitusi võetakse vastu suure nurruga ning igale paitusele vastatakse tänulikult peamüksuga. Nurris on säilinud ka eluterve krapsakus ja aktiivsus. Kui paituste nautimisest aega üle jääb, ei häbene Nurri ka ennastunustavalt pallikesi taga ajada või aknalaual linde vaadelda.