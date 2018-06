Video: haruldased leopardikutsikad on tõelised südamemurdjad

Leopardikutsikad sündisid 27. märtsil ning nende esimene tutvumine siseaedikuga toimus mai alguses. Praeguseks on väikesed kiskjad pealehakkamist täis ja rõõmustavad oma koerustükkidega külastajaid. Emaleopard Ida jaoks on tegu esimese pesakonnaga, ent oma uue rolliga on ta seni suurepäraselt hakkama saanud. Kaks kutsikat on ka esimesed amuuri leopardid, kes on Schönbrunni loomaaias sündinud.