Video: Pärnu naine leidis automootorist pesatäie linnupoegi

«Tavaliselt paluvad loomakaitsjad sohvritel talvel ikka kapott lahti teha ning veenduda, et sinna mõni kiisu pole sooja pugenud,» nentis Eestimaa Loomakaitse Liidu (ELL) juhatuse esimees ja loomapäästja Heiki Valner oma blogis. «Hommikul masinat käivitades võib juhtuda, et vaeseke jääb rihmade vahele ja need võivad ta lausa tükkideks rebida.»