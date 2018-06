Hea teada: viis meetodit, kuidas mööblit kraapivat kassi taltsutada

Kraapimispuu ostmine on iga kassiomaniku jaoks vast kõige loogilisem valik, ent sellega võib kergelt alt minna. Kassid on valiva iseloomuga ja iga suvalise kraapimispuu materjal neile ei sobi. Kraapimispuude hulgas on enim levinud sisalkiuga kaetud postid, ent kasutatakse ka pappi ja puitu.

Paiguta puu kohta, kus kass sellele igast küljest kergelt ligi pääseb ning kui sul kodus rohkem ruumi on, tõmbavad mitme erineva kõrguse ja materjaliga postid ja kraapimismajad su kassi tähelepanu rohkem, kui elutoadiivan. Käsitööhuvilistel on võimalus post ise valmis meisterdada ning katta see näiteks mööblit meenutava materjaliga, et kassis huvi tekitada.