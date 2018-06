Kirik pidi uksed suliste sissetungijate tõttu sulgema

Et vältida lindude häirimist, otsustati kiriku töö kaheks nädalaks osaliselt peatada. Pärast tihaste avastamist viidi kirikus läbi veel mõned jumalateenistused, ent need lühendati ning ka orelimäng peatati, sest orel asus koguduseliikmete hinnangul kantslile liiga lähedal ja oleks lindudele stressi põhjustanud. Kogudus otsustas tihaste pesa ka pühitseda ning kaks nädalat peale avastamist olid tihasepojad piisavalt sirgunud, et koos oma vanematega avatud kirikuakendest välja lennata.