Loomaarst vastab: kuidas aidata koera, kellel on raskusi püsti tõusmisega?

«Mul on kaheksa-aastane labrador, kellel on varasemalt diagnoositud osteoartriit, ta on vahepeal saanud ka valuvaigistikuure. Viimasel ajal olen täheldanud tal raskusi püsti tõusmisel ja autosse hüppamisel. Kas on midagi, mida saaks tema heaks teha?»

Kindlasti on! Füsioteraapia on teaduspõhine tervishoiu valdkonda kuuluv eriala, mille üldiseks eesmärgiks on justnimelt looma valu vähendamine ja tema funktsionaalse võimekuse ja elukvaliteedi säilitamine ja parandamine, et loom saaks võimalikult täisväärtuslikult osaleda oma igapäevaelu tegevustes. Nagu ka inimeste puhul, on loomade füsioteraapia end tõestanud muuhulgas ka krooniliste, pikaajaliste või kõrgest east tulenevate probleemide leevendamisel.