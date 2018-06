Mees loopis kortermaja katuselt kajakapoegi alla

Ühendust võeti maja ühistu juhatusega, kelle sõnul on katusele viiv uks lukustatud ning teada olevalt sinna pääsemiseks on võtmed vaid juhatuse liikmete valduses.

Munitsipaalpolitsei ameti juhataja Aivar Toompere sõnul on Mustamäel toimunu õõvastav: «Pesade tegemise ajal tuleb katuseid jälgida, et mitte hiljem koorunud poegi hävitada. Elude hävitamine on lubamatu, Kindlasti uurime toimunut edasi» .