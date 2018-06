Päevakäpp: kümnekuuse Xavieri päästsid tänavalt koolilapsed

Lapsed toimetasid üsna ehmunud ja näljase kassipoisi kohaliku memme juurde, kes ennegi kodutuid kasse aidanud oli. Sealses hoiukodus ta nüüd sirgub ning loodab, et kusagil on üks pere, kes just teda endale soovib ning Xavier saab siis volilt möllata kohe päris oma kodus. Memmel ju jalad haiged ja ei jaksa tema, kassilapsega võidu joosta. Aga vaat kui oleks pere, kus oleksid ka lapsed, küll siis mängiks, lööks nurru ja poeks sülle!