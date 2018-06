Päevakäpp: happerünnakust pääsenud Ruubik on uueks eluks valmis

Ruubiku kohta võib küll öelda, et ta on üks tõeline ellujääja. Pailembese sülekassina on ta ilmselt kunagi elanud üle hülgamise ning vaid tänu imele jäi tema puutumata mürgist ja happerünnakust. Kõik need koledad katsumused ei ole aga grammigi Ruubiku iseloomu mõjutanud ning tema pailembus on tugevam kui kunagi varem.