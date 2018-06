Loomaarst vastab: miks sõbralik kass mõnikord sisiseb?

«Mul on umbes kümneaastane isane kastreeritud kass, kes on öösiti toas, kuid päeval käib oma tahtmise järgi õues ja annab ukse juures häälekalt märku, kui ta välja soovib minna. Muidu on ta iseloomult sõbralik, magab voodis ja nurrub kui teda paitatakse, aga viimasel ajal on ta hakanud sisisema ja urisema, kui keegi tema njäu peale reageerib ja ust avama tuleb. Millest selline käitumine tingitud võib olla ja kuidas asja muuta?»