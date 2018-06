Postimehe video: sajad loomaarstid lõid linnahalli treppidel laulu lahti

Eesti Väikeloomaarstide Seltsi presidendi Ingrid Hangi sõnul oli ühislaulmise mõtte algatajaks loomaarst Tiina Toomet. «Tahtsime laulda lemmikloomade kiipimise ja registreerimise tähtsusest,» sõnas Hang. «Eestlased on ju laulurahvas ning kuna meil on siin praegu 1200 delegaati 40 riigist koos oma abilistega, soovisime me nendega jagada killukest Eesti laulu- ja tantsupidude tuntusest.»