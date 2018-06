Mehhikos on jaaguaride arv märgatavalt kasvanud

Mitme institutsiooni ja akadeemikute koostöös läbiviidud uuringust nähtub, et Mehhikos elab hinnanguliselt 4800 jaaguari. Uuring viidi läbi 10 Mehhiko osariigis peaaegu 400 kaamerat kasutades.

«Jaaguaride olemasolu tagab nende ökosüsteemide toimimise läbi taimetoiduliste arvukuse kontrolli all hoidmise, ja see on ühtlasi ka märk ökosüsteemi heast tervisest,» ütles riikliku jaaguaride kaitsmise alliansi asepresident Heliot Zarza avalduses, mille avaldas Maailma Loodusfond (WWF).