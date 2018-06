Päevakäpp: Kafka inimesearmastust on raske üle trumbata

Pesaleidjasse kolis Kafka alles hiljuti, kuid on suutnud võita juba kõigi südamed. Esimesel õhtul kassitoas astus see vurrukuningas oma transpordipuurist välja ja asus julgelt, pea kuklas, pesasid üle nuusutama. Seejuures näitas ta vabatahtlikele ka oma siruulatust, sest enne korralikku nuuskimist (võib-olla ta oli eelmises elus koer?) ta ühtegi pesa omaks ei võtnud.

Lõpuks leidis ta täpselt selle pesa akna all, millele ilmselgelt tema nimi oli peale kirjutatud. Ta ei lasknud ennast häirida sellest, et ta oli just veetnud pika aja transpordipuuris, sõites Narvast Tallinnasse ning võttis kõik vabatahtlike kõhu-, kukla-, kõrvataguse- ja seljasügamised suurima traktori-nurruga vastu. Mida veel ühest kassist tahta? Kafka on koju minemiseks igat pidi valmis — tal on kiip, ta on vaktsineeritud, kastreeritud ning saanud ka vajalikud parasiiditõrjed.