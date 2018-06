Raplamaal rongi ette jäänud koer pääses imekombel eluga

Koera eakas peremees polnud esialgu nõus looma ei ravima ega ära andma — vanahärra oli veendunud, et Pirru paraneb ise ning igasugune kliinikusse viimine on raha väljapressimine. Pensionär leebus aga, kui kohale läksid aga politseinikud ja veterinaarkeskuse ametnik ning Pirru anti üle Eestimaa Loomakaitse Liidule (ELL).

Nüüd on koeratüdruk Pirrul vaja vaid aega ja vaikset režiimi, et istmikunärv rahus taastuda saaks. Selleks võib kuluda aga mitu kuud, kuid juba homsest vajab Pirru uut hoiukodu, sest tema praegune valvur saab teda hoida vaid reede keskpäevani.

Valneril on aga lootus, et hoiukodu vaja ei lähegi ja Eestis leidub keegi, kes Pirru endale päriselt seltsiliseks võtta tahaks. Hetkel on koeral küll jooksuaeg, ent selle lõppedes saab ära teha steriliseerimisoperatsiooni. Teiste koertega on Pirru suhteliselt leebe ning rohkem pakuvad talle huvi väikesed koerad.