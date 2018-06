Tulge appi: õnnetu üksikema kiisuke ei püsi jalgel ning vajab hädasti ravi

Peagi tabas kassi ootamatu terviserike: ühel hetkel ei suutnud ta enam oma tagakeha kontrollida ning enam ei ole Juta võimeline ilma kukkumata kõndima ega ka iseseisvalt jooma. Tasakaaluhäiretega Juta viidi Eriveti loomakliinikusse kompuutertomograafiasse. Veterinaaride hoole all selgus, et kassi tervisehädade põhjustajaks on põletikulised või kasvajalised muutused ning edasiseks raviks on esiti vaja vereanalüüse.