Lustakas galerii: fotograaf tabas pruunkaru kuumaveeallikas vanni võtmas

Yusin on Venemaa idaosas karusid pildistanud juba kuus aastat, kuid fotograafi sõnul oli see esimene kord, kui ta mõne neist vanniskäigult tabas. Kamtšatka geisrite org, kus Yusin fotod tegi, on maailma üks suuremaid geisrivälju, ainuke Euraasia mandril ning tuntud imeilusa looduse poolest.