Päevakäpp: pehme paikass Jasmine muutus pelglikust kiisust inimesearmastajaks

Iga kord kui keegi mööda läks, siis pigistas Jasmine silmad kinni ja lootis, et ta on nähtamatu, sest hirm oli niivõrd suur. Nüüdseks on kassitirts turvakodus olnud juba kolm kuud ning see Jasmine, kes saabus vabatahtlike hoole alla märtsis, ei ole enam sama, keda teame täna.