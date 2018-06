Jalgpallifännid ei oska arvatagi, kui ohtlik nende armastatud spordiala loomadele on

Eelmisel aastal pidi organisatsioon võrkudest päästma enam kui tuhat looma. Sellel aastal on see number juba 442 ning loomapäästjad ennustavad, et homme algavad maailmameistrivõistlused ja nendega kaasnev jalgpallipalavik tõstavad seda kiirelt kõrgemale.

«Maailmameistrivõistluste ajal mõtlevad inimesed palju jalgpallist ning see võib tähendada, et palju rohkemad inimesed panevad oma aedadesse üles suuremad ja väiksemad jalgpalliväravad,» sõnas RSPCA metsloomaekspert Llewelyn Lowen.

Lowen nentis aga, et paljud jalgpallisõbrad ei tea, kui ohtlikud väravavõrgud loomade jaoks on. Seetõttu on organisatsiooni eesmärk tõsta inimeste teadlikkust ja loodetavasti vältida olukorda, kus võrkudes hukkub suur hulk loomi ja linde. Jalgpallimängust aga loobuma ei pea — RSPCA palub inimestel väravad või võrgud peale mängimist ära panna nii, et elusloodus neile ligi ei pääseks.