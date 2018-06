Tõelised eeskujud: Põhja-Tallinna noored veetsid 100 tundi varjupaigaloomi abistades

«Mul on hea meel, et noored said uusi kogemusi ja õppisid loomade eest hoolt kandma. Loomad ei saa ise enda õiguste eest seista ja seetõttu peame seda tegema meie, inimesed,» sõnas Põhja-Tallinna vanem Raimond Kaljulaid. «Jätkame varjupaiga abistamist ja viime sel suvel läbi suure heategevusaktsiooni loomade varjupaiga kasuks. Annetusi korjavad Põhja-Tallinna Noorte Ümarlauda tublid liikmed kõigis Tallinna suuremates kaubanduskeskustes. Kõik, kes tahavad kaasa lüüa, on teretulnud.»