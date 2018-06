Kuressaares tapsid poisikesed eriti jõhkral moel vigase hakipoja

Vanaema Ene Kallaste sõnul läks ta lapselapsega õue kaasa, et lindu oma silmaga näha. «Eks see hakipoeg oli seal garaažide ees maas kurvas seisus, aga elas ja hingas,» kirjeldas Kallaste Saarte Häälele .

Vanaema läks koju ja mõne aja pärast tuli tuppa ka lapselaps, nägu tõsine ja pisarad silmis. Kui vanaema temalt uuris, mis juhtus, selgus, et lind on surnud — poisid olid lindu õhku visanud ja lasknud tal maha kukkuda ning lõpuks oli üks neist linnu tapnud.

Kuna kolm poissi olid alles hoovis, päris Kallaste neilt aru, mis juhtus. Poisid ütlesid naisele, et viskasid hakipoega õhku, kuna tahtsid näha, kas lind hakkab lendama. Kallaste kuulis poistelt, et neljas poiss, Rasmus (nimi muudetud), kes oli enne vestlust jõudnud lahkuda, «hüppas linnupojale jalgadega peale nii, et linnu silmamunad pritsisid välja».