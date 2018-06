Päeva armsaim video: metsloomaühing päästis traagilisel kombel emata jäänud siilipojad

Siilipojad on küll noored ja abitud, kuid on juba selga kasvatanud esimesed okkad. Iga toit neile ei sobi ja seetõttu toidab loomadele hoiukodu pakkuv Metsloomaühingu Raplamaa piirkonnajuht Gabriel Vodolaztšenko neid spetsiaalse, USAst tellitud piimaseguga. Pühendunud Gabriel peab siile toitma iga kahe-kolme tunni järel ning noormehe eesmärk on siilid kasvatada piisavalt iseseisvaks, et nad taas loodusesse minna saaks.