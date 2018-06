Video: Kanadas nähti üliharuldasi põdrakolmikuid

Michigani ülikooli metsloomaökoloog Rolf Petersoni sõnul on ta põtrade elu uurinud aastakümneid, kuid selle aja jooksul on ta põdrakolmikuid näinud vaid ühe korra. Peterson nentis, et mitmikute saamine vajab emapõdralt tugevat tervist ning ka sobivat elukeskkonda. Sellisel juhul on kaksikute sünnitõenäosus 10-20 protsenti. Kuna põdrakolmikuid on dokumenteeritud vaid käputäis, pole nende sünnitõenäosus protsentuaalselt teada.