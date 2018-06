Sel nädalal koguneb Tallinnasse üle 1200 laulva loomaarsti

Loomaarstid võtavad iga-aastasest üle-Euroopalisest väikeloomaarstide kongressist «24. FECAVA Eurocongress». FECAVA on Euroopa väikeloomaarstide kohalikke assotsiatsioone koondav föderatsioon, kelle korraldatava kongressi eesmärgiks on jagada omavahel uusi erialaseid teadmisi ning arendada veterinaaria valdkonda läbi erinevate FECAVA töörühmade, et arutleda kogu maailmas aktuaalsetel teemadel, näiteks vastustundlik lemmikloomade aretamine, antibiootikumide kasutamine veterinaarias ja lemmikloomade kiibistamine/registreerimine.

Ürituse Eestipoolne eestvedaja on Eesti Väikeloomaarstide Selts, keda FECAVA keskorganisatsiooni jures esindab Seltsi president Ingrid Hang. Euroopas roteeruva kongressi korraldusõigus on Eestile antud tänu Eesti aktiivsele liikmestaatusele FECAVA juures mitme aasta vältel. «FECAVA Eurocongressi toimumine Eestis annab hea võimaluse näidata Eesti veterinaarmeditsiini kõrget taset ja kohalike spetsialistide professionaalsust,» leidis Hang. «Samuti on see hea võimalus Eestit ulatuslikumalt tutvustada. Läbi erinevate meediakajastuste ja infovahetuse jõuab Tallinnas toimuv ligi 100 000 väikeloomaarstini üle maailma.»