Südantlõhestav video: orangutan võitles oma kodu säilimise nimel buldooseriga

IARi pressiesindaja Lis Key sõnul on Borneo orangutanide olukord video filmimisele järgnenud aastatel aina halvemaks läinud ning need inimahvid on nüüd kriitiliselt ohustatud. «Kui metsade hävimist ei lõpetata, ei ole orangutanidel tulevikku,» nentis Key. «Meie meeskond oli tol päeval kohal, et orangutani aidata ning me vastame ka praegu sellistele hädakutsungitele. Mitte midagi ei ole muutunud.»