Päevakäpp: mõmmikkass Felixit kurvastab oma kodu puudumine

Pettunult pikutab Felix alatasa oma pesas ning üritab turvakodu trallist eemale hoida. Tal on turvakodus raske. Felix ei suuda kuidagi nii rohkearvulise kassiseltskonnaga leppida ning suurest stressist on Felix oma kõhualuse karvutuks lakkunud. Mida teha? Kust leida üles see kodu, keda Felix nii kaua oodanud on?

Igal kord, kui vabatahtlikud oma vahetust lõpetama asuvad, istuvad nad veel korraks kasside sekka põrandale ja jagavad kõigile paitusi. Need on hetked, mida ka Felix kõige enam armastab. Siis unustab ta oma südamevalu ning kiirustab oma pesast ruttu vabatahtliku sülle. Tema suur, pea seitsmekilone kohmakas keha ei taha küll kuidagi vabatahtliku sülle mahtuda, kuid ei vabatahtlikule ega Felixile see takistuseks ei ole. Need on hetked, kui saab Felixile killukesegi lohutust pakkuda ja seda piinavat koduootust leevendada.