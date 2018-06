Loomaarst vastab: kuidas valida sobivat koeratoitu?

Ülekaalu/alakaalu või tervisemure korral tuleb toidusoovitust küsida oma loomaarstilt. Toiteväärtust on toidupakendil võimalik jälgida ja just seda saabki arvesse võtta toidusoovitust andev loomaarst.

Klient saab lugeda pakilt koostisosade loetelu ning mõningase pildi annab see tooraine kvaliteedist küll. Kvaliteettoitude koostisosade nimekirjas on esimesena alati kvaliteetne valguallikas ehk siis liha või kala, erijuhtudel võib teatud veterinaarsetes ravitoitudes olla ka kvaliteetne taimse valgu allikas.

Samuti ei maksa karta sõna hüdrolüüsitud — see protsess vähendab valgu allergeensust (allergia tekitamise riski), valgukvaliteet sellest ei vähene. Kvaliteettoidus on täpsustatud, millist looma-, linnu- või kalaliiki on toiduvalmistamisel kasutatud. Kui koostisosade loetelusse on märgitud lihtsalt «loomsed saadused» või «liha- ja loomsed saadused», võib olla tegu madalama omastatavuse ja aminohappelise koostisega valguga. Vältida neid ei tule, aga loetelus esimesel kohal ei tohiks selline valk olla.