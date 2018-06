Eesti metsloomaühingu sõnul ei ole sellise jõhkruse kirjeldamiseks lihtsalt sõnu. «Loodame et politsei leiab süüdlase. Loodame et Tallinna linn reageerib kiiresti ja tagab kaitsealal turvalisuse, nii et teiste lindude elu seal enam ohtu ei satu.»

Paljassaare hoiuala on üle-Euroopalise tähtsusega linnuala, kus on registreeritud 227 liiki linde, neist 82 on Eestis kaitse all.