Päevakäpp: üürikorterisse hüljatud Kaisukati ootab teist võimalust

Nüüd on aga kassitüdrukud MTÜ Kasside Turvakodu hoole all ning mõned päevad tagasi rändas neist esimene - Kukununnu - päris oma koju. Selle positiivse hetke tuules on tärganud ka Kaisukati südames lootus: ehk saabub õigepea turvakodusse ka tema uus perekond?