Päevakäpp: mis on tõeline armastus? Villi ja Arelia teavad

Vahel juhtub aga nii, et teineteist leiavad kassid, kes on saabunud vabatahtlike hoole alla erinevatel aegadel ja sootuks erinevatest kohtadest. Nüüd on üksteist leidnud uus paar.

Märkamatult on teineteist leidnud armsad Villi ja Arelia, kes pikale ootusele teineteise seltsis leevendust pakuvad. Villi on ju oma kodu oodanud lausa aastaid ning Arelialgi täitus hiljuti esimene aasta turvakodus. Aga koos on ju lihtsam — jagatud mure on pool muret ning jagatud rõõm topeltrõõm. Nii soojendavadki nad teineteise südameid õrnade peamüksudega ning ühise tandemina turvakodus ringi liikudes. Mine tea, ehk saavad armsakesed õigepea ka ühiselt rõõmu tunda kodu leidmise üle?