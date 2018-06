Spetsialist õpetab: kuidas käituda, kui oled metsloomale otsa sõitnud

«Kindlasti on just praegune aastaaeg asulavälistel teedel üks ohtlikumaid nii loomadele kui autojuhtidele. Teede ümbruses avastavad maailma kogemusteta ja uudishimulikud rebasekutsikad, kitsetalled, põdravasikad ja linnupojad, kes võivad ootamatult teele joosta,» sõnas Seesami sõidukikindlustuse vanemkahjukäsitleja Anti Otsla. «Üksnes sel aastal on Seesam registreerinud 67 sellist kindlustusjuhtumit ja nende hüvitiste summa ulatub 103 000 euroni. Eelmisel aastal oli juhtumeid 408 ja hüvitamiseks kulus kaskokindlustusel pea miljon eurot.»