Hulkur Nirvaana: julmalt tänavale visatud kass sattus hoolimatuse tõttu surmasuhu

Kassi nimeks sai Nirvaana, mis tähendab kõrgeimat rahu ja teadmise seisundit. Kassi päästjad loodavad, et see nimi saab sümboliseerima looma turvalist tulevikku ja eesootavat rõõmu. Kuigi Nirvaana sünnipäev ei ole teada, on kindel et tegu on noore loomaga. Tänavaelu on jätnud aga oma jälje ning parimais aastais kassipoiss näeb välja nagu rauk.