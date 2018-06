Loomaarst vastab: mida teha, kui koeral on kõhulahtisus?

Kõhulahtisus on koertel väga sagedane probleem enamasti just sellepärast, et neile satub kõiksugu asju suhu. Ka toiduvahetus võib seedimise kergesti sassi lüüa ning nagu inimestel, esineb koertel ka mõne toiduaine suhtes toidutalumatust, mis väljendub kõhulahtisusena. Samuti võib kõhulahtisus olla tingitud bakteritest, viirustest või parasiitidest, aga ka stressist, ülekuumenemisest või merevee joomisest. Kõhunäärmehaigustega kaasneb sageli kõhulahtisus, aga ka maksahaigused võivad seedehäireid põhjustada.

Oluline on, et korraga antav toiduportsjon oleks koguselt väike ja toidukordade arv veidi suurem kui tavapäraselt. Kodustest vahenditest võib anda julgelt koerale ka söetablette. Alati võiks koera jaoks kodus olemas olla ka loomakliinikutes/apteegis müüdav seedimist soodustav pasta, näiteks Pro-Kolin või Promax.

Kui loom on väga noor või just kõrges eas, tal esineb kaasnevaid haiguseid, näiteks südamehaigused, võib juba mõõdukas kõhulahtisus looma kiiresti kurnata. Kui loom on loid, oksendab, tema roojas on verd või kõhulahtisus on kestnud kauem kui 3 päeva, peab kindlasti helistama kliinikusse ja konsulteerima arstiga. Tõenäoliselt peab loomaga abi saamiseks kliinikusse vastuvõtule minema.