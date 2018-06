Bulgaarias mõisteti surma ebaseaduslikult piiri ületanud tiine lehm

Ivan Haralampievile kuuluv Lehm Penka sisenes Serbiasse ilma, et piirivalvurid teda märganud oleks. Looma leidis Serbia farmer, kes tema kodutalu kõrvamärgi järgi kindlaks tegi ning Haralampievile tagastada soovis. Bulgaaria võimud keelasid aga lehmal riiki sisenemise ning nõudsid, et loom peab läbima veterinaarkontrolli.

Veterinaarekspert Ljubomir Ljubomirov sõnas, et ametnike käed on seotud ning regulatsioonide vastu nad astuda ei saa. Penka juhtum on saanud aga suurt meediatähelepanu ning lehma kaitseks on algatatud petitsioon, mis on praeguse seisuga kogunud pea 16 000 allkirja.